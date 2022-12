Internada, caçula de Juliano Cazarré completa seis meses, ganha bolinho e passa por nova cirurgia

22/12/2022 | 14:11



Juliano Cazarré segue firme e forte ao lado da esposa na luta pela saúde de sua filha caçula, Maria Guilhermina. E agora a pequena, que segue internada no hospital, celebrou a chegada do seu sexto mês de vida. Ela chegou até a ganhar um bolinho no hospital.

O ator falou nas redes sociais sobre o mesversário da herdeira:

Ontem a Maria Guilhermina completou seis meses de vida. Rezem um Pai Nosso ou uma Ave Maria em agradecimento peala vida dela e também pedindo que o procedimento que ela vai fazer agora de manhã seja um sucesso. Nossa eterna gratidão a todos vocês. A vida quer viver.

Depois do procedimento que ela fez na manhã desta quinta-feira, dia 22, Cazarré contou aos fãs e seguidores que deu tudo certo, mas que ela ainda não tem previsão de alta.