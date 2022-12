Após novo lançamento, Luísa Sonza fala sobre mudança de estética: -Tenho medo

22/12/2022 | 14:10



Mudanças! Na última quarta-feira, dia 21, Luísa Sonza lançou sua mais nova música. Em parceria com Xamã, a cantora mostrou ao mundo a canção e o clipe de MAMA.CITA (hasta la vista). Porém, em conversa com o jornal Extra, a dona do hit Cachorrinhas revelou que pretende mudar de estética - e o clipe foi um spoiler.

- A sonoridade da próxima era será muito diferente desses lançamentos, mas a estética já começa a aparecer. Havia um lado A e um lado B na minha carreira, e eles estão se fundindo em uma Luísa que vocês poderão ver em 2023. Eu estou gostando de ser estranha, de adotar um estilo diferente do que eu vinha fazendo até hoje. Uma coisa que a galera me olha e não sabe dizer se eu estou bonita, feia ou se eu fiz plástica. Eu estou gostando de não ser só o que as pessoas esperam que eu seja.

Apesar de gostar de sempre surpreender os seguidores, Sonza tem medo de sua nova estética musical não agradar:

- Eu tenho medo de as pessoas pararem de gostar de mim por estar indo para um caminho mais experimental. Se eu falar em quem eu estou me inspirando, ninguém vai entender nada.

Falando em inspiração, a nova era de Luísa será carregada de melancolia:

- Tem diversas formas de a melancolia se expressar. Eu não vou sair do pop, eu não vou fazer música triste, eu só vou mudar a forma de expressar alguns sentimentos. A gente não precisa fazer uma música em voz e violão para ser intimista. Existe uma melancolia muito grande em mim, que não é novidade para ninguém, uma tristeza, uma perturbação muito grande que eu vou colocar no próximo álbum.

Amizade ou romance?

Durante o programa Música Boa Ao Vivo, Gloria Groove decidiu causar. Isso porque, enquanto Luísa Sonza estava falando sobre sua relação com Xamã, Gloria a interrompeu e falou sobre o suposto dote do cantor.

- Eu e o Xamã sempre tivemos uma relação muito próxima, ele sempre foi um parceiro muito grande na minha vida, desde quando a gente se conheceu, disse Luísa.

- Bota grande nisso, galera, bem grande!, rebateu Gloria.

Desabafo

Mesmo estando muito feliz com o resultado de seu trabalho, muitos internautas fizeram críticas maldosas e ofensivas. Abalada com o que leu, a cantora fez um tweet desabafando sobre como estava se sentindo.

Como pode eu entrar no Twitter ver os comentários e ter a imediata vontade de morrer, parabéns pelo talento de vocês galera.

Vale lembrar que não é a primeira vez que Luísa fala sobre sua saúde mental. Recentemente, a artista falou sobre sua depressão.