Felipe Gimenez Marques da Silva. Jovem poeta de Santo André. Vários livros escritos. É dele esse poema especial.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/12/2022 | 07:00



Felipe é redator, tradutor, revisor de texto e professor de inglês. Possui formação superior em letras. Poeta com dois livros publicados: “Inspiração” (All Print Editora, 2014) e “Libertação” (Agbook, 2015). Escreveu outros livros de poesias, que permanecem inéditos.

O pergaminho desta edição, idealizado pelo infografista Agostinho Fratini, do Diário, traz um poema inédito do Felipe. Foi feito especialmente para o dia de Natal – um presente para você, leitor.

Versado em inglês e espanhol, Felipe traduz e revisa textos em todas as áreas, da literária à médica, técnica e jurídica. É técnico em computação e games. Um currículo rico, apenas sintetizado neste espaço.

Com toda essa bagagem, Felipe Gimenez busca consolidar sua carreira. Senhores empreendedores, deem uma chance ao nosso focalizado. Ele merece. Feliz Natal a todos.

Crédito do pergaminho 1 – Agostinho Fratini

ESPERANÇA. Como as crianças, Felipe Gimenez também espera que o Papai Noel do Grande ABC acredite em seu trabalho: Memória acredita e torce por ele

SANTOS DO DIA

“...e a palavra era Deus”.

Cf. Folhinha do Sagrado Coração de Jesus

Anastácia de Sirmio

Crédito da foto 2 – Divulgação: padre Paulo Afonso da Silva

NATAL DO SENHOR. A mensagem que vem da Paróquia São João Batista, em Rudge Ramos: o presente anual do padre Afonso

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 25 de dezembro de 1992 – ano 34, edição 8266

MANCHETE – População pede o fim da inflação.

Economia preocupa 33% das pessoas, dizia a pesquisa Eugênio Paesano.

GRANDE ABC – A região expunha variados tipos de presépios:

Em Santo André, Rui Silva armava seu presépio mecanizado pela 41ª vez.

Em São Bernardo, 500 pessoas diariamente visitavam o presépio com personagens em tamanho natural no Paço Municipal.

Tarcísio de Queiroz, então gerente de alimentos da General Motors, expunha sua coleção de 120 presépios.

Crédito da foto 3 – Banco de Dados

INDÚSTRIA. A mensagem da Bridgestone Firestone para as festas de 1992: criatividade em forma de pneu

EM 25 DE DEZEMBRO DE...

1902 – Paranapiacaba era ainda chamada de Alto da Serra. Estação ferroviária das mais movimentadas, alterando-se a passagem de trens de passageiros e de carga pela recém-criada Serra Nova, que passava por dificuldades em função da queda de barreiras.

O capitão Francisco de Oliveira Celso chefiava a estação. No dia do seu aniversário – 7 de dezembro – ele foi homenageado por amigos e pela Banda Musical Lyra da Serra. Houve desfile pelas ruas da vila ferroviária.

Entre as homenagens, o capitão recebeu o diploma de sócio fundador e benemérito da Sociedade Beneficente dos Empregados da SPR (São Paulo Railway).

1967 – Corinthians de Santo André abria seu parque de diversões gratuitamente à população e realizava um show artístico no Estádio Américo Guazzelli.

1977 - Charles Chaplin (Carlitos), ator e cineasta inglês, morria tranquilamente em Vevey, na Suíça, rodeado de sua mulher, Oona, e de sete de seus oito filhos.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Natal, capital do Rio Grande do Norte, Guaçuí (ES) e São José do Peixe (PI).