Ana e Olga. Guerreiras, beneméritas. Toda paixão por São Bernardo... ...pelas crianças... ...pela italianidade...

24/12/2022 | 07:00



Ana fez aniversário em 8 de dezembro, dia consagrado à Imaculada Conceição; Olga aniversaria nesta véspera do Natal. As duas acompanham “Memória” desde o início. Participam. Atuam em obras sociais como a Associação São Luiz de amparo a meninas e meninos carentes, à AVCC (Associação de Voluntários de Combate ao Câncer) e a tantas outras entidades beneméritas.

Mais ainda: Ana e Olga cantam e encantam. Meninas, mocinhas, mulheres feitas, atuaram no Coral Santa Cecília da Matriz da Boa Viagem. Desde o início participam do Coral Bicchieri D’Oro, uma das reservas artístico-religiosas que tanto enobrece a cidade.

Ana Tosi Guazzelli, numa das festas da Associação São Luiz, chamada ao palco pelo cantor Fred Rovella, interpretou maravilhosamente um clássico da música italiana, “Champagne” - per brindare um incrontro, imortalizada por Peppino di Capri. Inesquecível.

“Memória” ama vocês, irmãzinhas queridas. Vocês representam muitíssimo para São Bernardo também nesta noite de Natal que se aproxima.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Álbum familiar

IRMANDADE. Ana e Olga (hoje e ontem): todo amor e paixão pela cidade de São Bernardo

NAS ONDAS DO RÁDIO

Feliz Natal, Adoniran...

Texto: Milton Parron

No programa Memória deste final de semana, véspera e dia de Natal, aproveitando uma música de Adoniran Barbosa que reflete com a inteligência que sobrava ao nosso saudoso compositor, o que é o Natal para a maioria das famílias no mundo inteiro – excluindo os países onde jorra petróleo a cada poucos metros de perfuração – ou seja, sonhos, sonhos, sonhos e mesa vazia.

“Véspera de Natal” é o nome da música. Ela abre o programa e o restante se completa com uma longa entrevista com o querido Adoniran. Suas divertidas histórias de vida, e muita música, claro.

NOTA DA MEMÓRIA

Adoniran Barbosa teve duas passagens marcantes pelo Grande ABC.

Jovem, morou em Santo André. Foi lanterninha do Cine Carlos Gomes, motorista do ministro e industrial Pandiá Calógeras, bandeirinha de times de futebol. Daqui saiu para brilhar como artista e compositor.

Uma pena que “amanhã de manhã” não rima com “Santo André”. Se rimasse, Santo André faria parte da célebre canção “Trem das Onze”, no lugar de “Jaçanã”.

Num segundo momento, nova marca de Adoniran Barbosa no Grande ABC, quando atua na Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). A música e histórias de Adoniran Barbosa. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, amanhã às 7h da manhã, com reprise na sexta-feira, dia 30, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Canções de Natal que ficaram na História.

Apresentação: José Clovis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570).

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 24 de dezembro de 1992 – ano 34, edição 8265

MANCHETE – Itamar Franco muda as regras da privatização. Pagamento será feito em moeda corrente.

SANTO ANDRÉ – Prefeitura inaugura hoje (24-12-1992) o Viaduto 18 do Forte, ligando o Centro a Utinga e Capuava, passando sobre o Rio Tamanduateí e Avenida dos Estados.

NOTA – Fisicamente, talvez tenha sido a maior obra do primeiro governo Celso Daniel.

LINHA ABERTA – Professor Luiz Roberto Alves escrevia “Jesus, shalom”.

A nova imagem ecológica do esforço vital para o sustente e a redenção da natureza e da cultura nos leva, outra vez, ao encontro da criança de Belém da Judéia.

NATAL – A Missa do Galo acontecia mais cedo em toda a região: a violência impedia a celebração à meia-noite, como era no passado.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Cabrália Paulista e Rifaina.

Pelo Brasil: Alfredo Chaves e Piúma (ES), Cametá (PA), Nossa Senhora Aparecida (SE), Sanharó (PE) e São José da Tapera (AL).

HOJE

Dia do Órfão. À tarde, Igreja faz a vigília do Natal do Senhor.

EM 24 DE DEZEMBRO DE...

1967 – Nova igreja de Santa Cruz é inaugurada na Avenida Dom Pedro I, 40, em Vila Pires, Santo André. Padre Dirceu era o pároco local.

Missa cantada em português estreava na igreja de Santo Antônio, na Vila Alpina, em Santo André. De autoria do maestro José Vetró, a missa foi interpretada pelo coro da própria igreja

Santos FC, de Santo André, sagrava-se campeão amador da cidade. A final foi disputada no Estádio Ítalo Setti, em São Bernardo. Vitória do Santos frente ao Parque das Nações, na prorrogação, por 3 a 1 (1 a 1 no tempo normal).

SANTOS DO DIA

“O anjo lhe disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo”.

Cf. Folhinha do Sagrado Coração de Jesus

Adele ou Adela de Pfalze e sua irmã Ermina (ou Irmina ou Ermínia)

Paula Isabel Cerioli

Charbel Makhlouf

Tarsila