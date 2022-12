Dulce María publica foto em estúdio de gravação e anima fãs

22/12/2022 | 13:11



A volta está cada vez mais perto? Como você viu aqui no ESTRELANDO, Dulce María, e seus colegas de RBD, apagaram as fotos de perfil. Esse pequeno gesto deixou todos os fãs da novela mexicana eufóricos com uma possível volta da banda. Depois de alguns dias sem publicarem nada, na última segunda-feira, dia 19, os rebeldes mais amados do Brasil publicaram um vídeo que continha alguns vídeos da novela mesclados com gravações de encontros do grupo.

E não para por aí! Depois de mudar a foto de perfil para o logo da banda junto com seus colegas, Dulce María decidiu deixar os fãs mais animados ainda. Isso porque ela publicou uma foto, através dos Stories, em um estúdio de gravação.

Gravando algo muito especial, escreveu.

Será que a tour está mais próxima do que imaginamos?