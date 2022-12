Bia Miranda troca beijos com noivo ao desembarcar no Rio de Janeiro

22/12/2022 | 13:10



Na noite da última quarta-feira, dia 21, Bia Miranda desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio Janeiro. A ex-A Fazenda foi recebida pelo noivo, Gabriel Roza, e trocou muitos beijos com o amado para matar a saudade.

A neta de Gretchen mal saiu do reality show e já está protagonizando polêmicas! Durante participação no Link Podcast, a famosa afirmou que a mãe, Jenny Miranda, tentou dificultar a sua entrada em A Fazenda 14 ao se recusar a entregar a certidão de nascimento.

- Chegaram lá no quarto do confinamento e falaram assim: Bia, ela realmente não passou, não quis passar sua documentação. Porque ela queria me ferrar de algum jeito para eu não entrar. As meninas da produção são muito boas, elas deram um jeito. Deus é o maior, então ele faz tudo no caminho certinho. Se ela não quis, eu consegui do mesmo jeito.

Ao ser questionada sobre qual a sua opinião em relação ao novo namorado da mãe, ela respondeu:

- Ele é do grupo que eu gosto, eu defendo o grupo dele, LGBTGQIAP+.

Após tomar conhecimento das falas, Fábio usou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido e mandar um recado a Bia.

Dizem que a ignorância humana é o grande mal da humanidade. Brigas, desentendimentos e preconceito, são alguns dos exemplos dos frutos dela. Até o presente momento, eu mantive meu apoio a Jenny devido aos ataques que a Bia fez a ela durante o reality sem me manifestar publicamente. Só eu sei o quanto minha mulher sofreu com as mentiras que ela contou. Sei que você está, Bia, vivendo um momento único na sua vida, cheio de novidades e oportunidades. E não sei o que esta acontecendo com você, pode ser que esteja deslumbrada com a fama ou se é só imaturidade mesmo. Mas cuidado ao falar sobre a vida de pessoas que não conhece.

E continuou:

Saiba que demos entrada nos papéis para casar. Eu e sua mãe nos amamos, e isso vai além de dinheiro, fama ou sexualidade, como você mesmo disse. Aprenda que no mundo em que vivemos existem muitas pluralidades. As orientações sexuais não são tão simples como você colocou, existem pessoas que se apaixonam por pessoas, simples assim. Não estou falando isso somente por mim, mas por inúmeras pessoas que sofrem preconceito por serem capazes de amar o ser humano, independentemente de padrões heteronormativos. Ficamos ofendidos com o que você disse, e eu realmente espero que um dia você consiga amadurecer e entender que o grupo que você defende não é limitado ao que você disse. O amor vai além do rótulo e não depende de classificações. Bem, eu espero do fundo do coração que toda essa briga entre sua família acabe logo. O ódio só leva ao enfraquecimento e o mundo não precisa de mais discórdia. Pense antes de julgar e não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem com você.