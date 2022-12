Presentes de Natal. Uma revista temática. O Picaré e o protesto. Dois boletins eletrônicos.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/12/2022 | 07:00



ESCOLA EM MEMÓRIA

José Soldá e o encontro do querido professor com seus alunos, após seis décadas. Na capa deste número de “O Ginasiano”, ele e a aluna Madalena, no oitavo encontro de ginasianos veteranos. Boletim on-line é dedicado à família da Escola Amaral Wagner, de Santo André.

Crédito das fotos 1 e 2 - Divulgação

TEATRO EM MEMÓRIA

“Teco em Cena” de dezembro traz na capa o andreense Carlos Moreira, ator, professor, diretor e produtor teatral. Ele se destaca no teatro infantil. Estava na plateia quando da inauguração do Teatro Municipal de Santo André, há meio século. Ali descobriu sua vocação.

Crédito das fotos 3 e 4 - Divulgação

POESIA

Lançada em Santos, “Coletânea Picaré” reúne 40 anos de poesia & arte. Foi organizada pelo jornalista Raul Christiano (Realejo Livros). O prefácio deste livro de 326 páginas é lindo. Focaliza a imprensa alternativa santista, a poesia estudantil, o protesto frente ao regime militar, empregando um termo regional – “Picaré” – utilizado pelos pescadores, os ‘caiçaras’ que até inspiraram um dos mais bonitos filmes da Companhia Cinematográfica Vera Cruz.

O que se segue são prosa, poesia, fotos, caricaturas pensadas e idealizadas por vários autores, incluindo-se o nosso Seri, ilustrador do Departamento de Artes do Diário e o seu lado revolucionário.

“Coletânea Picaré” é uma lição a ser seguida, inclusive por nós, aqui no Grande ABC, para que criações de época, vanguardistas, não sejam esquecidas no limo do tempo.

A região teve muitos boletins do gênero que poderiam ser relembrados, sistematizados, como o faz o colega Raul Christiano em Santos.

Como diz Inês Bari, “A palavra não está morta... Nossa boca é que tem estado muda” (do livro “Sol da Noite”, 1982).

Crédito da foto 5 – Capa: Seri

POESIA TEMÁTICA

É seu número 59, com capa da andreense Neli Vieira (sempre genial). Usando o tema “Rios”, marca da edição, Neli ilustra um lindo encontro. Tentem decifrar antes que a gente explique na legenda.

Enquanto isso, algumas tiradas da edição.

Rio é coisa de colocar no quintal com jeito para não entornar (Fernando Fiorese Furtado).

Os esgotos correm para os rios. Os rios morrem para o mar (Fred Maia).

E o rio envergonha de seu sujo passa por aqui todo humilhado (Irineu Volpato, e ele é do Grande ABC).

Próximo tema, informam Claudia Brino & Vieira, os editores da revista “Cabeça Ativa”: ovo.

Crédito da foto 6 – Capa: Neli Vieira

CRIAÇÃO. Na capa de Cabeça Ativa, o encontro dos rios Negro e Solimões

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Rua Coronel Oliveira Lima, Santo André: marco no comércio do Grande ABC, mais de 120 anos de história e frequência diária de 50 mil pessoas

Conheça o comerciante mais antigo da rua.

E a todos, um feliz Natal...

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 23 de dezembro de 1992 – ano 34, edição 8264

MANCHETE – Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Diadema acusa José Augusto de negligência.

Relatório responsabilizava prefeito por funcionários fantasmas.

SÃO BERNARDO – Moradores de bairros “do lado de lá” reclamam de abandono.

Eram os bairros à direita da Via Anchieta, sentido São Paulo/Santos: Assunção, Batistini, Demarchi, Cooperativa...

HOJE

Dia Nacional do Vizinho

SANTOS DO DIA

Euniciano e nove companheiros mártires da Ilha de Creta, na Grécia.

João Câncio (Polônia, Kety 1390 – Cracóvia 1473). Sacerdote. Professor da Universidade de Cracóvia. Preceptor dos princípios da Casa Real polonesa.

Migdénio e Mardónio

EM 23 DE DEZEMBRO DE...

Sentença da Inquisição condena o padre Antônio Vieira à reclusão e ao silêncio.

1822 – Antonio de Sant´Anna Galvão, o Frei Galvão, natural de Guaratinguetá, falece no mosteiro de Nossa Senhora da Luz, em São Paulo.

1942 - Fundado o Instituto de Ensino de São Caetano, com o curso Comercial Básico e de Contabilidade.

1972 – Prefeito Aldino Pinotti inaugura a nova rede de iluminação pública da Vila Vivaldi, em São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Lagoinha.

Pelo Brasil: Cambará do Sul (RS), Canelinha (SC), Ipanguaçu, Jardim de Piranhas, Pedro Avelino, São João do Sabugi, São José do Campestre e São Rafael (RN), Palmeiras (BA), Pedro Canário (ES), Sairé e Salgueiro (PE) e Santa Cruz de Salinas (MG).