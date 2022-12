Lula oficializa ex-prefeito de São Bernardo para o Ministério do Trabalho

Pamela Cadamuro



22/12/2022 | 12:21



O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na manhã desta quinta-feira (22), os nomes de 16 novos ministros que farão parte do seu governo a partir de 2023. Alguns já haviam sido divulgados, mas foram confirmados hoje por Lula. É o caso do ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, que comandou a cidade entre 2009 e 2017. Ele será ministro do trabalho e deve assumir a cadeira em Brasília em janeiro.

O anúncio aconteceu em uma cerimônia após a entrega do relatório final da transição. Na ocasião, Lula disse que outros nomes ainda devem ser anunciados nos próximos dias, quando vai terminar de compor seu governo. Com outros cinco ministros divulgados anteriormente (Fernando Haddad na Fazenda; Rui Costa na Casa Civil; José Múcio na Defesa; Flávio Dino na Justiça; e Mauro Vieira nas Relações Exteriores), o governo eleito soma agora 21 nomes oficializados, assim como Aloizio Mercadante, que será presidente do BNDES. Ao todo, a gestão terá 37 ministérios.

Com isso, Lula traz para o futuro governo as seis primeiras mulheres à frente de ministérios, posicionamento que era esperado, mas vinha sendo cobrado do presidente eleito. Nomes como Anielle Franco, irmã da vereadora carioca Marielle Franco, assassinada a tiros em 2018, e da presidenta da Fiocruz, Nísia Trindade, estão na lista. A Deputada Federal eleita Marina Silva, cotada para o Ministério do Meio Ambiente, não foi anunciada nesta etapa. Simone Tebet, que foi candidata a presidência e ajudou na eleição de Lula a partir do segundo turno, também ficou de fora até agora.

"Nós só temos uma missão para esse País, que é a de voltar a ser feliz, ter ensino de qualidade, poder comer todo dia e ter uma saúde de qualidade", disse Lula.

Veja quem são os ministros anunciados nesta quinta-feira (confira a galeria de fotos abaixo)

Alexandre Padilha - Ministério das Relações Institucionais: foi ministro da Saúde e das Relações Institucionais. É médico e deputado federal.

Márcio Macedo - Secretaria Geral da Presidência: deputado federal, vice-presidente do PT. Biólogo formado pela Universidade Federal de Sergipe, foi secretário do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe.

Jorge Messias - Advocacia-Geral da União: procurador da Fazenda Nacional.

Nísia Trindade - Ministério da Saúde: presidenta da Fiocruz desde 2017 e socióloga. É professora da Casa de Oswaldo Cruz e do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IESP-UERJ)

Camilo Santana - Ministério da Educação: foi governador do Ceará por duas gestões e senador eleito pelo Estado. Formado em Agronomia pela Universidade Federal do Ceará e mestre em desenvolvimento e meio ambiente.

Esther Dweck - Ministério da Gestão: economista, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atuou no Ministério do Planejamento.

Márcio França - Ministério dos Portos e Aeroportos: foi governador de São Paulo, prefeito de São Vicente, deputado federal e é presidente da Fundação João Mangabeira.

Luciana Santos - Ministério da Ciência e Tecnologia: vice-governadora de Pernambuco, presidenta do PCdoB e foi deputada federal. Engenheira Elétrica formada pela Universidade Federal de Pernambuco.

Cida Gonçalves - Ministério da Mulher: foi secretária nacional do enfrentamento à violência contra mulher e ajudou a fundar a Central dos Movimentos Populares no Brasil.

Wellington Dias - Ministério do Desenvolvimento Social: quatro vezes governador do Piauí e eleito duas vezes senador pelo Estado. Foi deputado federal e estadual.

Margareth Menezes - Ministério da Cultura: cantora baiana, referência para a música brasileira. Fundadora do selo Estrela do Mar Records e da Associação Fábrica Cultural.

Luiz Marinho - Ministério do Trabalho: foi ministro do Trabalho e Previdência, prefeito de São Bernardo do Campo e ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Anielle Franco - Ministério da Igualdade Racial: diretora do Instituto Marielle Franco. É graduada em Inglês e Literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e em Jornalismo pela universidade estadual da Carolina do Norte.

Silvio Almeida - Ministério dos Direitos Humanos: pós-doutor pela Faculdade de Direito da USP, professor da FGV e Mackenzie e professor visitante da Universidade de Columbia. Presidente do Instituto Luiz Gama.

Geraldo Alckmin - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio: vice-presidente eleito do Brasil, governador de São Paulo por quatro mandatos, foi deputado federal e prefeito de Pindamonhangaba. Coordenou a equipe de transição.

Vinicius Marques de Carvalho - Controladoria Geral da União: advogado e ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).