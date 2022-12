Amigo que esteve ao lado de Pedro Paulo Rangel até seus últimos momentos lamenta: Outros teatros do universo solicitaram sua presença

22/12/2022 | 12:11



Na noite da última quarta-feira, dia 21, Mauricio Benelis Filho, grande amigo de Pedro Paulo Rangel, usou as redes sociais para lamentar a morte do ator. Ele não saiu do lado do companheiro e o apoiou até seus últimos momentos.

Na publicação do Instagram, Mauricio mostrou um registro em que aparece segurando a mão de Pedro no hospital e escreveu:

Hoje meu grande amigo partiu! Outros teatros do universo solicitaram sua presença.

Nos comentários seguidores enviaram mensagens de carinho para tentar consolar o seu coração:

Amigo estou sem palavras, logo que vi pela manhã pensei logo em você. Receba meu carinho neste momento, que Jesus conforte seu lindo coração!!, escreveu uma amiga.

Meus sentimentos, você perdeu seu grande amigo e nós perdemos um grande ator! O tempo vai te trazer consolo e no seu coração sempre existirá o seu fraterno amor!, disse outra pessoa.

O melhor amigo que ele poderia ter tido, afirmou uma terceira.