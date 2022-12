Karoline Lima é flagrada em clima de romance com o influenciador Gui Araújo

22/12/2022 | 12:11



Será que vem namoro por ai? Após se tornar a mais nova rainha da Farofa, Karoline Lima curtiu um jantar com Gui Araújo na noite da última quarta-feira, dia 21. As informações são do Em Off.

De acordo com o veículo, eles estavam em clima de romance e super sorridentes. Vale pontuar que essa não é a primeira vez que os dois curtem um momento como esse, já que recentemente eles trocaram beijos em um evento.

Mesmo curtindo a vida, Karoline já deixou claro que está curtindo a sua solteirice. Segundo ela, quando começar um novo relacionamento será a primeira a noticiar em suas redes sociais.

Recentemente a influenciadora relembrou a sua luta contra a depressão.