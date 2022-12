André Luiz Frambach sobre noivado com Larissa Manoela: Mais um ciclo da nossa vida que decidimos seguir juntos, e será assim para o resto da vida

22/12/2022 | 11:11



Eles estão felizes da vida! Larissa Manoela e André Luiz Frambach deram um passo a mais no relacionamento e ficaram noivos no último domingo, dia 18. O pedido ocorreu em Fernando de Noronha e deixou a todos encantados.

Com a repercussão do lindo pedido e com o carinho recebido dos fãs, amigos e familiares, o casal mandou um vídeo ao programa Encontro e falaram um pouquinho sobre a nova fase.

- A gente ficou sabendo que vocês vibraram muito por nós porque agora estamos noivinhos, a gente quer muito agradecer o carinho, a gente segue recebendo essa onda de amor, disse Larissa.

André também falou um pouquinho e se derreteu:

- Muita gente desejando muita coisa boa, e é isso. É mais um ciclo da nossa vida que decidimos seguir juntos, e será assim para o resto da vida. Obrigado de coração por todas as mensagens, todos os amores.

Larissa então finalizou, deixando claro que o carinho é recíproco:

- É recíproco porque a gente é amor e vibra só coisa boa, e agora a gente vai seguir vibrando juntos.

Fofos, né?!