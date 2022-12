Leonardo DiCaprio é flagrado com atriz de 23 anos de idade após rumores de namoro com Gigi Hadid

22/12/2022 | 11:11



Nova conquista de Leonardo DiCaprio? Ao que tudo indica, sim! De acordo com informações do jornal Daily Mail, o ator foi visto em um encontro com a atriz Victoria Lamas, de 23 anos de idade, na última terça-feira, dia 20, em Hollywood.

O astro, que está com 48 anos de idade e é conhecido por namorar mulheres bem mais novas, foi ligado recentemente à supermodelo Gigi Hadid, lembra? Mas parece que o romance não foi para frente, já que o ator de O Lobo de Wall Street e a jovem deixaram uma casa noturna separadamente, mas logo depois entraram no mesmo carro. DiCaprio foi visto rindo e brincando com Victoria no banco da frente. Uma fonte, no entanto, garantiu ao veículo inglês que eles não estão juntos.

Para quem não conhece Victoria, ela nasceu dois anos depois de o astro estrelar Titanic, em 1997, e se encaixa perfeitamente no perfil de suas ex-namoradas, que costumam ter no máximo 25 anos de idade - situação que já virou até piada na internet. Victoria é uma atriz em início de carreira e modelo, tendo feito seis produções até o momento, sendo cinco curtas e uma série na TV chamada Secret Identity. Ela é filha do ator Lorenzo Lamas e da ex-coelhinha da Playboy Shauna Sand.