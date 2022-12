Ex-panicat Babi Muniz se pronuncia após ter seu nome envolvido em polêmica de Luciele Di Camargo e Denílson

22/12/2022 | 11:10



A polêmica de uma suposta traição envolvendo os nomes de Luciele Di Camargo e Denílson ganhou um novo personagem, a ex-panicat Babi Muniz!

Em suas redes sociais, a modelo contou que foi apontada como a suposta amante de um comentarista da Band após realizar a manutenção do seu mega.

- A imprensa me ligou ontem para perguntar se sou eu uma menina que apanhou, sei lá, que brigou com a esposa de um cara que é comentarista de TV. E que a menina tinha perdido o megahair, os cabelos..., explicou ela.

Em seguida, ela deixou claro que não tem nenhum macho, e que estava focada na recuperação do seu filho que passou uns dias no hospital:

- Gente eu não tenho nem macho, nem macho de nada e ninguém para brigar por ele.

Babi ainda continuou com o desabafo, mostrando realmente que não estava entendendo nada:

- Eu nem sabia de nada, e tudo porque fui fazer a manutenção do meu megahair ontem! Estava há três meses se fazer, estava caindo já; E mostrei nos meus stories.

Para quem está perdido no assunto, um colunista do Metrópoles falou, sem citar nomes, que um comentarista da Band estava com uma amante. Rapidamente os internautas associaram o nome do casal com a polêmica. Eita!

Luciele chegou a se pronunciar sobre o assunto, fez deboche e afirmou que vive em um relacionamento sólido.