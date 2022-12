Ribeirão Pires promove concerto de natal nesta quinta (22)

Da Redação



22/12/2022 | 10:57



Para fechar o roteiro de celebrações natalinas de Ribeirão Pires, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, promoverá nesta quinta-feira (22), a partir das 20h, um concerto de natal na Igreja Matriz de Ribeirão Pires, localizada na Av. Santo André, 110 - Centro Alto. A entrada será de 1kg de alimento.

A atividade reunirá o Coro Municipal da Diocese de Santo André, do Coro Municipal de Ribeirão Pires, ambos com regência de Diego Muniz, apresentações de música com professores da Escola Municipal de Artes (EMARP), além de solistas e músicos convidados, como Raquel Paulin, Márcia e Daniel Umbelino, Juliana Rosa e Marcus Ouros.

A Prefeitura fará a transmissão ao vivo do evento por meio do Instagram (@prefeituraderibeiraopires)