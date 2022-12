Mega da Virada: como jogar online e aumentar chances de vencer

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/12/2022 | 10:55



Se antes a pessoa precisava se deslocar fisicamente e enfrentar longas filas para efetuar uma aposta de loteria, agora é possível realizar a tarefa de maneira simples, prática e segura via internet. Até mesmo para participar da Mega da Virada, com prêmio estimado em R$ 450 milhões. Pensando nessa facilidade, a Sorte Online destaca alguns dos principais recursos, bem como dicas de como potencializar as chances de ganhar. Confira!

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Quanto mais números, maiores são as chances

Ao efetuar uma aposta simples, de seis dezenas, as probabilidades são de uma chance em mais de 50 milhões de levar o prêmio principal da Mega da Virada. Já quando se adiciona mais números, por exemplo, em uma aposta de oito números, as chances mudam para uma em quase 1,7 milhão – 28 vezes mais fácil comparado a aposta simples. Para esta técnica de jogo existem alguns recursos:

Desdobramento: Trata-se de uma das técnicas de apostas mais comuns para impulsionar as chances de ganhar. Com ela, é possível apostar em mais números, de sete a 15. Assim, são criadas diversas combinações equivalentes a apostas simples dentro do universo de números escolhidos no mesmo bilhete. A técnica pode ser aplicada em loterias como Mega-Sena, Dupla Sena, Quina, entre outras.

Fechamento: Recurso comumente utilizado que consiste na capacidade de eliminar combinações repetidas, auxiliado por um sistema tático. Dessa forma, o apostador irá selecionar as dezenas e o sistema irá retirar as repetições.

Bolões: Caracterizados por apostas coletivas que proporcionam maiores chances para os jogadores, ao considerar a possibilidade de conseguir apostar em jogos variados ao mesmo tempo, e ainda poder contar com táticas e recursos como o desdobramento e o fechamento, que contribuem para as probabilidades.

Aposta online

Todas as apostas realizadas por meio da plataforma ou aplicativo da Sorte Online são processadas em casas lotéricas oficiais da Caixa Econômica Federal, e são resguardadas por um sistema de segurança que garante os jogos realizados, tendo todos os comprovantes digitalizados e validados por um sistema exclusivo. Além disso, a plataforma possui navegação simplificada. Por lá, também é possível acessar dicas, notícias, estatísticas, probabilidades e o resultado das loterias em tempo real.