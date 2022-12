São Bernardo FC anuncia novo volante para Paulistão

Pedro Lopes

22/12/2022



O São Bernardo FC vem mostrando ao seu torcedor que o projeto para o futuro do time é ambicioso e pode gerar resultados, principalmente com as contratações realizadas. Na tarde desta quarta-feira (21), o Tigre anunciou um importante reforço para a disputa do Campeonato Paulista, o volante Henrique Lordelo, de 22 anos.

Revelado pelo Flamengo, o jogador chega do Goiás, tendo disputado tanto o Campeonato Goiano quanto a Série A do Brasileirão em 2022, totalizando 11 jogos no geral. O comunicado oficial da contratação do jogador foi feito através do Instagram do clube.

"Primeiramente quero agradecer a confiança da diretoria do São Bernardo. Sei que o clube está se reestruturando e sei do projeto sério que o clube possui, vindo de grandes campanhas recentemente. Estou muito motivado", diz.

Ele também diz que teve "experiências em competições fortes como o Paulistão. Sou um volante que marca bem, mas também sei sair com a bola para o ataque e finalizar de fora da área. O elenco me recebeu muito bem e o professor Márcio eu já tive a oportunidade de enfrentar nas categorias de base. Já entendi a forma como ele gosta que a equipe jogue e já estou procurando corresponder nos treinamentos".