Roberta Sá dá à luz Lina no dia de seu aniversário

22/12/2022 | 10:10



A família aumentou! Roberta Sá, que completou 42 anos de idade na última segunda-feira, dia 19, recebeu o melhor presente que poderia ter no dia de seu aniversário: o nascimento de Lina, sua primeira filha.

A bebê é fruto do relacionamento da cantora com o marido Pedro Seiler. E a informação foi confirmada pela própria Roberta, que fez um post fofo nas redes sociais:

Foto com Lina ainda no forninho para agradecer pelas lindas mensagens de feliz aniversário. Foi realmente um dia muito especial, que a partir de agora será comemorado duplamente - com muito samba, claro! Nosso maior presente chegou no dia em que completei 42 anos! Seja bem-vinda, minha filha.