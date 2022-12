Gabriel Medina estaria vivendo affair com modelo

22/12/2022 | 10:10



Novo romance? Segundo informações do jornal Extra, Gabriel Medina estaria conhecendo melhor a modelo Maria Raquel. O surfista realizou três dias de evento para comemorar seu aniversário de 29 anos de idade e estaria utilizando o tempo livre para encontrar a moça.

Após comparecer à uma festa de Neymar Jr. em Mangaratiba, o atleta voou para São Paulo e mostrou nos Stories no Instagram que estava em um restaurante luxuoso. No mesmo dia e horário, a modelo também postou um clique no mesmo local, levantando suspeitas que eles estariam aproveitando um momento romântico juntinhos. O jornal noticia que Maria e Gabriel costumam trocar muitas interações nas redes sociais, sempre curtindo as publicações do outro e até deixando comentários com piadas internas.

Uma das convidadas da festa de aniversário do surfista, a moça exibiu aos seguidores o look que escolheu para comparecer ao evento.