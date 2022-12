Grêmio apresenta o uruguaio Carballo: 'Clube pode me ajudar a chegar na seleção'

21/12/2022 | 21:40



Destaque no Campeonato Uruguaio pelo campeão Nacional, o meio-campista Felipe Carballo é o novo camisa 8 do Grêmio. O jogador de 26 anos assinou contrato por quatro temporadas e desembarca em Porto Alegre disposto a continuar brilhando para chegar à seleção nacional.

"A ambição de estar nas seleção está sempre presente. Vim para cá para jogar em uma liga tão competitiva, pois isso pode me ajudar um pouco mais", afirmou o reforço, contratado do Nacional, um dos mais tradicionais times de seu país, mas confiante que no Brasil terá uma visibilidade ainda maior.

Meio-campista moderno, Carballo garantiu que seu estilo não é apenas de força na marcação, mas também de chegar na frente e ajudar o setor ofensivo. "Me sinto muito bem atacando. Quando era pequeno jogava mais ofensivamente", disse o jogador, eleito o melhor da posição na temporada uruguaia.

O jogador foi anunciado oficialmente na terça-feira e já foi a campo nesta quarta. Ao lado de Gustavinho, outro reforço contratado pelo Grêmio, Carballo aprimorou a forma física com corridas em volta do campo. O técnico Renato Gaúcho cobrava a chegada de meio-campistas polivalentes, mas ainda não conversou com o novo contratado.

"Não falamos muito ainda, mas creio que ainda iremos", disse o jogador, sobre contato com o novo comandante. Porém, não poupou elogios à nova casa. "Me chamou atenção a equipe grande que é, a história que tem, venho do Nacional que é uma equipe acostumada a ganhar, então isso foi o mais determinante, uma equipe com história e que ganha muito", afirmou.

Carballo revelou já conhecer o estilo de jogo brasileiro, disse que aqui o futebol é "muito dinâmico" e espera dar conta do recado. "Vi que a torcida do Grêmio é muito apaixonada e grande e espero dar alegrias." Antes do uruguaio, o clube havia anunciado as chegadas do lateral-esquerdo Reinaldo, do zagueiro Bruno Uvini, do meia Pepê, e dos atacantes Gustavinho e Everton Galdino.