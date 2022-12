Fluminense supera concorrência com o Bahia e anuncia Keno: 'Quero dar alegrias'

21/12/2022 | 21:05



O Fluminense não brincou quando prometeu formar um elenco forte para brigar por grandes conquistas em 2023. Nesta quarta-feira, o clube anunciou seu quinto reforço para a próxima temporada. O clube ganhou a queda de braços com o Bahia e fechou com o atacante Keno, que estava no Atlético-MG.

Um dos principais alvos da diretoria neste fim de ano, Keno estava balançado com a possibilidade de jogar em sua terá natal. O atacante baiano, contudo, acabou convencido que teria mais condições de brigar por grandes conquistas com a camisa do Fluminense e acertou com os cariocas até o fim de 2024, com possibilidade de ampliação do contrato até 2025.

"Estou muito feliz por essa oportunidade que o Fluminense me deu. Quando recebi a ligação da diretoria não pensei duas vezes. Estou contente e espero conhecer logo meus novos companheiros", disse o novo camisa 25, que assinou o contrato nas Laranjeiras.

"Já conheço alguns, com quem já joguei junto, mas sei que aqui encontrarei uma nova família, diferente e vitoriosa. Espero que em 2023 eu possa dar muitas alegrias para meus companheiros e para a torcida tricolor, afirmou o jogador. Quinto reforço anunciado pela diretoria, Keno, de 33 anos, vai se reencontrar com os ex-companheiros Guga e Nathan, com os quais jogou no Atlético-MG.

Além do lateral-direito, o Fluminense já havia oficializado as chegadas do meia Lima, do zagueiro Vitor Mendes e do goleiro Vitor Eudes. Além deles, o técnico Fernando Diniz acertou sua renovação de contrato, assim como o atacante Germán Cano, o meia Paulo Henrique Ganso, o volante André e o zagueiro Manoel.