United bate Burnley e vai às quartas na Copa da Liga Inglesa em 1º jogo sem CR7

21/12/2022 | 19:17



O Manchester United mostrou nesta quarta-feira que não sentirá falta do português Cristiano Ronaldo. No primeiro jogo sem o astro, a equipe teve dois tempos distintos diante do Bunrley, mas cresceu na etapa final para avançar às quartas de final da Copa da Liga Inglesa com vitória por 2 a 0, em Old Trafford.

Depois de entrar em rota de colisão com o técnico Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo viu sua situação no clube ficar insustentável e rescindiu o contrato antes da Copa do Mundo. Enquanto ele busca novo emprego, Rashford se destacou no ataque com voto de confiança do treinador.

O atacante foi muito bem na etapa decisiva do jogo das oitavas, anotou um gol diante do competitivo Burnley e melhorou bastante o desempenho do time, que cometeu muitos erros na primeira etapa apesar de ter ido para o intervalo com 1 a 0, graças a gol de do dinamarquês Christian Eriksen após passe de Bissaka.

Titular de Tite na Copa do Mundo, o volante Casemiro fez uma nova função sob o comando de Ter Hag. Ele foi escalado como zagueiro, pela sexta vez apenas na carreira e não comprometeu. Já o atacante Antony entrou somente na parte final. United, além de Rashford com a camisa 10 e sob grande aposta de Ter Hag, teve uma escalação bastante ofensiva, com o jovem Garmacho, o português Bruno Fernandes e Martial como centroavante.

Outras duas equipes também se garantiram entre os oito melhores da Liga da Copa Inglesa. O Notthingham Forest, ainda sem o brasileiro Gustavo Scarpa - não ficou nem no banco - não tomou conhecimento do Blackburn Rovers, goleando fora de casa por 4 a 1.

De pênalti, Johnson abriu o marcador - ele ainda faria o quarto gol -, com Wharton deixando tudo igual antes do intervalo. No segundo tempo, os visitantes foram impiedosos e buscaram a goleada com Lingard, Awoniyi e o homem do jogo, Johnson.

Já o Charlton, mesmo atuando sob seus domínios, precisou das penalidades para avançar após 0 a 0 com o Brighton & Hove Albion. Após 14 cobranças, o time local levou a melhor por 4 a 3. Lavelle fez na série alternada, enquanto Caicedo desperdiçou sua cobrança.