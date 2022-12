Santo André inaugura maior Caps do Grande ABC

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



21/12/2022 | 18:12



A Prefeitura de Santo André inaugurou hoje (21) o Caps 3 (Centro de Atenção Psicossocial) Iana Profeta Ribeiro, maior unidade do Grande ABC. O espaço, localizado na Avenida Glicério, será a nova sede da unidade do bairro Jardim, e receberá os usuários que realizam atendimento no antigo endereço.

A estimativa é que sejam acolhidos mais de 6.000 usuários por mês - mil a mais que no outro espaço. O atendimento no Caps 3 disponibilizará acolhimento integral 24h nos casos de crise. No total, o município andreense contabiliza cinco Caps, que realizam atendimentos (acolhimento, consultas, grupos, oficinas, atendimento às famílias, internação, entre outros serviços) para casos de transtornos mentais graves ou por uso prejudicial de drogas, seja em momentos de crise ou que necessitam de cuidado psicossocial longitudinal.

A área de 746 metros quadrados recém-inaugurada recebeu investimento de R$300 mil para obras de remodelação geral e modernização, que inclui pintura, melhorias na parte elétrica e hidráulica, comunicação visual, modernização e informatização dos processos. O prédio agora conta com o padrão Qualisaùde, programa que já modernizou 40 equipamentos de saúde na cidade.

A mudança de endereço para região central busca ampliar o fortalecimento do equipamento de saúde mental no município e facilitar a busca ativa por usuários. A nova sede fica localizada ao lado do Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) e há 550 metros da estação de trem Celso Daniel.

Durante a inauguração do espaço, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), acompanhado da primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), ressaltou que a entrega da unidade representa uma nova fase para saúde do município.

"A perspectiva para os próximos dois anos é de algo que ainda não tivemos, a tranquilidade e estabilidade que não foi possível alcançar desde 2017. Primeiro por conta da crise financeira que encontrei quando assumi a prefeitura e depois devido à pandemia da Covid-19. A entrega deste equipamento materializa a organização e planejamento que temos feito ao longo das duas gestões. Porém, tudo isso precisa resultar em melhor serviço para o morador e a moradora de Santo André, porque a obra só vale se cuida e transforma a vida das pessoas”, diz o prefeito.

O gestor andreense anunciou ainda que no próximo ano serão inaugurados mais três equipamentos na cidade, sendo o Caps AD (Álcool e Drogas) Vila Luzita e a unidade de acolhimento infanto juvenil do Jardim Guarará e a unidade adulto do Parque Marajoara ganharão novas sedes em prédios públicos - no momento os dois espaços funcionam em locais privados.

O secretário Municipal de saúde, José Police Neto, destacou a importância do equipamento de saúde para autonomia de pacientes com transtornos mentais e para o combate a luta antimanicomial. "O que nós temos de mais importante na vida é a liberdade. Liberdade essa que por muito tempo a saúde insistiu em tirar daqueles que eram considerados diferentes. A sociedade condicionou um padrão e tudo que era diferente era isolado por falta de compreensão. Esse equipamento simboliza a liberdade para todos os usuários", finaliza.

O atendimento no Caps 3 - Iana Profeta Ribeiro funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 19h, sem necessidade de agendamento prévio e de encaminhamento médico.