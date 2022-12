Filha de Pelé conta que a família irá passar o Natal no hospital: Decidimos com os médicos que será melhor

21/12/2022 | 18:10



Internado, o ex-jogador Pelé irá passar o Natal ao lado de sua família no hospital! A informação foi divulgada pela filha do ex-jogador em suas redes sociais. Segundo ela, a decisão foi discutida com os médicos, e tanto eles como a família, optaram por continuar com a internação do rei.

Família do insta, o nosso natal em casa foi suspenso. Nos decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família ? Einstein nos dá!! Nos, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro!

Em seguida, Kely brincou que transformaria o quarto no sambódromo:

O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto ENORME, porque sabemos que não estamos sós. Vamos virar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira!!). Nos desejamos a todos que celebram, um natal cheiro de família, cheio de criança, cheio daquelas briguinhas e com MUITO Amor e Saúde !!Amamos vocês, daremos um update semana que vem.

Melhoras, Pelé!