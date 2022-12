Cotada para Igualdade Racial, Anielle Franco se reúne com Lula

21/12/2022 | 17:34



O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido neste momento, no hotel em que está hospedado em Brasília, com a educadora Anielle Franco. Ela é irmã de Marielle Franco, vereadora carioca assassinada a tiros em março de 2018, e cotada para assumir o Ministério da Igualdade Racial.

A expectativa é que Lula anuncie a maior parte de seus ministros amanhã, às 9h30, em pronunciamento convocado para acontecer no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.