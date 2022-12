Lula convoca imprensa para pronunciamento amanhã às 9h30

21/12/2022 | 17:33



O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um pronunciamento amanhã às 9h30 no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição, informou nesta quarta-feira, 21, a equipe do petista. A expectativa é por anúncio da maior parte dos ministros.

De acordo com a comunicação de Lula, haverá uma apresentação da situação social encontrada pelos grupos de trabalho da transição.