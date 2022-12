Aos 45 anos de idade, John Mayer revela o que costuma fazer após o sexo e garante: É muito memorável

21/12/2022 | 17:10



Abriu o jogo e levou as suas fãs à loucura! O músico John Mayer, de 45 anos de idade, participou do podcast Call Her Daddy, e falou abertamente sobre um assunto bem íntimo.

Após tocar um som na entrevista, ele foi questionado se costuma fazer a mesma coisa antes de ter uma relação sexual. Sem rodeios, ele afirmou que antes não, e sim depois:

- Não, às vezes eu faço depois. Não, você nunca deve tocar violão para fazer sexo com alguém, mas tocar um pouco de violão nu depois [do sexo] é muito memorável, declarou.

O músico ainda deu detalhes de como costuma ficar neste momento tão íntimo:

- Com um pouco de barriga de fora, sentado no estilo indiano na beira da cama. É legal!

Além desses detalhes, John também abriu o jogo sobre sua vida amorosa, deixando claro que não namora sério desde 2016, mesmo ano que decidiu largar a bebida:

- Não tenho coragem líquida, só tenho coragem seca.

Vale pontuar que John já namorou algumas famosas como Taylor Swift, Katy Perry e Jennifer Aniston.