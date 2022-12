DGABCMIX traz as principais dicas culturais da região para o fim de semana!

RIBEIRÃO PIRES

Para fechar com chave de ouro o roteiro de celebrações natalinas da cidade, a prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Secult), promoverá nesta quinta-feira (22/12), a partir das 20h, um concerto de natal na Igreja Matriz de Ribeirão Pires, localizada na Avenida Santo André, 110 - Centro Alto. A atividade reunirá o Coro Municipal da Diocese de Santo André, do Coro Municipal de Ribeirão Pires, ambos com regência de Diego Muniz, apresentações de música de integrantes da Escola Municipal de Artes (EMARP), além de solistas e músicos convidados, como Raquel Paulin, Márcia e Daniel Umbelino, Juliana Rosa e Marcus Ouros. Entrada solidária: Doação de 1kg de alimento não perecível.

Na sexta-feira (23/12) das 17h às 21h45 e no sábado (24/12) das 14h às 18h, a Vila do Doce localizada na Rua Boa Vista, S/N - Centro, recebe a visita do Papai Noel para o tradicional momento de fotos com as crianças.