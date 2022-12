Jararacas são capturadas em terreno e garagem de casa em Ribeirão Pires

Da Redação



21/12/2022 | 16:35



O Departamento de Proteção à Fauna e Bem Estar Animal da Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano de Ribeirão Pires capturou, na última segunda-feira (19), duas cobras jararacas na cidade. Uma delas estava em um terreno no Parque das Fontes, enquanto a outra foi encontrada na garagem de uma casa na Quarta Divisão.

De acordo com a secretaria, após a captura, as cobras foram examinadas pelos especialistas e devolvidas à natureza, longe da presença humana. Apesar de serem animais encontrados com certa frequência em ambientes urbanos, principalmente no verão, a orientação é de nunca manusear ou se aproximar de animais silvestres, sobretudo de serpentes. O ideal é sempre acionar um departamento especializado para a identificação e a recolhimento seguro do animal.

Os telefones da equipe ambiental de Ribeirão Pires são (11) 4824-4197 ou (11) 97211-1112, que também atende via WhatsApp.