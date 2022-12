Léo Chaves assina com escritório de gerenciamento de carreiras e se prepara para lançamento de música

21/12/2022 | 16:10



Nova fase! Se você sempre foi fã da dupla sertaneja Victor e Léo, hoje é o seu dia de sorte. Isso porque Léo Chaves está pronto para voltar aos palcos. Em nota enviada pela assessoria do cantor ao ESTRELANDO, Léo assinou um contrato com a WorkShow, um escritório de gerenciamento de carreiras.

Acabou o mistério e começou uma parceria de sucesso! Uma alegria enorme, muitas novidades e a música sempre em primeiro plano!

E não para por aí! Apesar do anúncio ter sido feito nesta quarta-feira, dia 21, Léo já estava trabalhando bem antes. Ainda segundo a assessoria, no dia 29 de dezembro, uma música inédita será lançada.

Intitulada Deixa eu mentir, a canção foi feita em parceria com Henrique & Juliano. Vale lembrar que Deixa eu mentir faz parte do projeto Retorno do cantor, que foi gravado em setembro de 2021

Além da música nova, o sertanejo regravou a canção Fotos com o irmão Victor. Gostinho do passado?