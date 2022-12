Em tratamento contra câncer, Celso Portiolli agradece orações e carinho: Muito obrigada pelas bençãos recebidas

21/12/2022 | 15:11



Nesta quarta-feira, dia 21, Celso Portiolli gravou um vídeo em frente ao Muro das Lamentações, em Jerusalém, para agradecer à todas as orações e carinho que recebeu após anunciar que estava realizando tratamento de câncer na bexiga.

No registro compartilhado no Instagram, o apresentador pediu que todos os que enviaram boas energias a ele as recebam também.

Deus, nesse momento eu quero agradecer a todas as orações que eu venho recebendo do povo brasileiro, as pessoas que oram por mim e gostam de mim, que pedem que a minha saúde seja restabelecida assim como já foi. Eu quero nesse momento pedir também que o Senhor abençoe todas essas pessoas, levando saúde, harmonia, paz, prosperidade. Para quem tem problema de saúde, que o Senhor possa levar também a cura para cada pessoa que está necessitando desse momento, meu Pai. Eu agradeço de coração e peço também diretamente do Muro das Lamentações as suas bençãos para todas essas pessoas que torceram e oraram por mim. Abençoa, meu pai. Muito obrigada pelas bençãos recebidas. Deus abençoe a todos vocês.