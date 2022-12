Macan, o Porsche ‘de entrada’ fica muito bem na foto

Nilton Valentim



21/12/2022 | 15:06



No Brasil, os chamados ‘carro de entrada’ ganharam o singelo apelido de ‘pé de boi’. Isso porque as montadoras, para diminuir custos, ofereciam versões espartanas, nas quais a grande maioria dos itens de conforto eram retirados. Este texto, entretanto, tem objetivo de falar de um Porsche e, neste caso, o padrão é bem mais elevado.

O Porsche ‘de entrada’ é o Macan, que desde 2014, quando foi lançado, já ultrapassou a marca das 600 mil unidades vendidas, e que agrada principalmente o público feminino. O SUV, entretanto, tem outro atributo, cerca de 80% de todos os compradores de Macan são novos na Porsche. Ou seja, são ‘iniciados’ na tradicional marca alemã a partir deste modelo.

Durante a Copa do Mundo do Catar, um Macan passou pela garagem do Diário. O carro pode até não ser um dos modelos preferidos dos boleiros, mas o modelo veio pintado na cor azul Miami, o que fazia ele se destacar no trânsito.

O modelo avaliado pelo Diário é o mais ‘básico’ das quatro versões disponíveis (Macan, Macan S, Macan T e Macan GTS). Tem um motor turbo de quatro cilindros em linha, que oferece 265 cv de potência.

O motor de dois litros da versão 2023 difere significativamente de seu antecessor. O aumento da pressão do combustível para 350 bar resulta em uma melhor distribuição do combustível no cilindro e, portanto, em uma combustão otimizada: menos partículas de fuligem são produzidas durante o processo de combustão. Modificações na corrente de distribuição, o uso de novos anéis de pistão e um óleo de motor correspondentemente adaptado reduzem o atrito interno do motor e melhoram a eficiência e o refinamento.

Com isso, o Macan acelera de 0 a 100 km/h em 6,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 232 km/h.

No interior do carro, uma das mudanças mais significativas está no console central. Se antes havia mais de 30 botões, agora as superfícies são sensíveis ao toque, o que ficou mais prático e agradável. O

O Macan oferece conectividade total via PCM e, portanto, possui uma conexão de rede móvel permanente e navegação on-line.A Porsche reformulou também o volante, com opção de mudança na forma de condução para normal ou sport.

Em resumo, o carro ‘de entrada’ da Porsche coloca no chinelo um monte de outros que são considerados topo de linha.