GitHub Accelerator: novo programa financiará desenvolvedores com US$ 20 mil

De acordo com o relatório anual Octoverse do GitHub, estima-se que cerca de 90% das empresas do mundo usam algum tipo de software open source em suas operações. E nada disso seria possível sem a equipe global de colaboradores dedicados a alimentar essa infraestrutura digital compartilhada. É por isso que, com o programa GitHub Accelerator, a empresa quer ser pioneira no suporte a novas formas desses profissionais trabalharem de forma simples e sustentável com open source em tempo integral.

As carreiras na área não seguem um caminho previsível. Segundo Naytri Sramek, diretora sênior de estratégia do GitHub e líder do programa GitHub Accelerator, muitos desenvolvedores de open source costumam equilibrar trabalho corporativo durante o dia e projetos individuais à noite. “Com novos modelos de financiamento, como o GitHub Sponsors, e mais empresas participando do open source, as pessoas não precisam escolher entre sua paixão ou um contracheque. Nosso programa dará início a novas carreiras em open source com financiamento inicial e orientação para quem deseja migrar para o setor em tempo integral”, explica.

Como será o GitHub Accelerator

Por meio do GitHub Accelerator, o GitHub financiará diretamente 20 desenvolvedores em todo o mundo que mantêm projetos open source. Ao longo de 10 semanas, a empresa fornecerá aos bolsistas do programa uma remuneração em dinheiro de US$ 20 mil – US$ 2 mil por semana, além de orientação de líderes e parceiros de negócios sobre como desenvolver seus projetos e criar fluxos de financiamento duradouros.

Durante o programa, especialistas em open source discutirão como criar projetos bem-sucedidos em tópicos que vão desde o Licenciamento 101 até o trabalho com patrocinadores corporativos. Além disso, os bolsistas receberão suporte e orientação dedicados no uso da plataforma, incluindo créditos para usar o GitHub Codespaces e o Copilot.

Além de pessoas contribuidoras individuais ou mantenedoras de um projeto open source no GitHub, será possível se registrar como uma equipe (máximo de três indivíduos) para um determinado projeto. Candidatos devem ter um perfil online ativo no GitHub, estarem em uma das regiões suportadas pelo GitHub Sponsors e não ser funcionário atual do GitHub ou de qualquer uma de suas empresas controladoras ou subsidiárias.

Para Naytri, hoje, é fundamental investir nas pessoas mantenedoras. “Queremos tornar mais fácil para qualquer pessoa desenvolvedora buscar uma carreira viável em open source, independentemente de renda ou localização, e isso começa com dando a cada desenvolvedor a opção de contribuir em tempo integral.”

A primeira turma de bolsistas será anunciada no início de fevereiro de 2023. O programa em si acontecerá de 6 de março de 2023 a 12 de maio de 2023. As inscrições para o GitHub Accelerator vão até 31 de dezembro de 2022 e podem ser feitas neste link.