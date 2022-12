Recordes de inadimplência

Simpi



21/12/2022 | 14:33



Neste ano de 2022, o Brasil bateu um triste recorde, o da inadimplência. "Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, nós atingimos agora em outubro 69 milhões de Brasileiros nessa situação, o que representa praticamente 42% da população adulta do País", informa Luiz Rabi, economista chefe da Serasa Experian.

Ou seja, a cada dez pessoas que saem nas ruas, quatro estão inadimplentes, um recorde histórico, tanto em termos absolutos, 69 milhões, quanto em termos relativos, 42% da população. E no caso das empresas o País também bate um recorde histórico. "Agora em outubro, nós fechamos o mês com 6,3 milhões de empresas inadimplentes no Brasil, sendo que mais de 90% são micro e pequenas empresas", aponta Luiz Rabi.

A inadimplência é um dos principais componentes do chamado spread bancário, margem que os bancos cobram em cima da taxa Selic. E este ano as taxas de juros de empréstimos subiram justamente por causa de dois fatores. "Primeiro, porque o Banco Central, para combater a inflação, subiu a taxa Selic mês após mês, ao longo de praticamente todo o ano 2022. Em segundo lugar, o fato de que a inadimplência subiu tanto no caso das pessoas físicas quanto nas pessoas jurídicas, os bancos acabam incorporando este custo e aumentando o spread bancário", afirma Luiz Rabi.

Quando hoje um consumidor ou quando uma empresa vai ao banco, vai a alguma financeira ou alguma entidade do sistema financeiro tomar crédito, está pagando um juro bem maior do que pagava há 12 meses atrás. Segundo Luiz Rabi, o aumento da inadimplência, juntamente com o aumento da taxa Selic, ocasionou uma elevação brutal das taxas de juros para quem precisa de crédito, praticamente em todas as linhas de financiamentos.

Para o economista, em 2023 esse cenário não se altera muito, pelo menos no seu início, já que o próprio Banco Central já sinalizou que vai manter a taxa Selic alta durante um tempo suficientemente longo para fazer com que a inflação convirja para a meta ou para suas metas, tanto em 2023 quanto 2024, da forma mais rápida possível.

"Já a inadimplência é aquela história ela sobe de elevador e desce de escada. Ou seja, aumentar a inadimplência é muito rápido e muito fácil. Consertar esse problema já é mais difícil e demorado", alega o economista da Serasa Experian.

De acordo com ele, hoje uma pessoa inadimplente ela deve, em média, para quase quatro credores diferentes e uma empresa inadimplente deve, em média para sete credores diferentes. Então, ficar inadimplente é muito rápido, sair da inadimplência mais demorado e envolve renegociar as dívidas.

"Então, mesmo que a economia ganhe tração este ano, a curva de idade de influência, seja das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, vai demorar um certo tempo para começar a cair. Então nós vamos enfrentar, pelo menos durante o primeiro semestre, taxas de juros elevadas, o que faz com que a economia também não consiga crescer de forma adequada justamente nesse início de ano", esclarece.

No caminho do crescimento econômico acelerado, Luiz Rabi indica a redução consistente da inflação como medida para que o país possa deslanchar. E isso não acontece da noite para o dia. "Talvez olhando para os próximos 12 meses o Banco Central reduza a taxa de juros. E é justamente nesse momento que a economia vai começar a ganhar tração. Na economia as tendências elas demoram para acontecer, no primeiro semestre praticamente nós não vamos ver crescimento econômico em quase nenhum setor da economia, porque a inflação, ela precisa de um tempo para reduzir e o Banco Central precisa de um tempo para perceber e ter a certeza de que, de fato, ele tem espaço para ir reduzindo a taxa Selic".

Quanto ao próximo governo, uma política econômica consistente e a percepção positiva da orientação de política econômica do novo governo, sobretudo na questão fiscal, são imprescindíveis para acalmar os agentes econômicos. Principalmente após a reação negativa do mercado financeiro. "O governo pode melhorar esta percepção, nomeando uma segunda equipe econômica mais comprometida com o avanço das reformas, tendo uma visão menos estatizante da economia e mais pró-mercado", conclui Luiz Rabi.

Você assiste o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa na integra acessando o site do SIMPI São Paulo (www.simpi.org.br) ou navegando na página do Youtube (htps:/ww.youtube.com/c/simpisp).

Este material é produzido pelo Simpi (Sindicato da Micro e Pequena Indústriado tipo Artesanal do Estado de São Paulo)