Palavra do Leitor - 21 de dezembro de 2022

Da Redação



21/12/2022 | 14:29



O trator Marcelo Lima

Concordo em gênero, número e grau com o conteúdo do editorial ''O trator Orlando'' (Opinião, dia 15) ­ a truculência e a tirania do chefe do Executivo de São Bernardo justificam a carapuça, que ele vestiu, diga-se, ao responder aqui nesta seção às considerações feitas pelo jornal. Mas acho que no caso da eleição do presidente da Câmara são-bernardense o verdadeiro trator se chama Marcelo Lima. Não bastasse colocar no comando do Legislativo o primo, Danilo Lima, ele ainda deixa um sucessor direto no Executivo, posto do qual Marcelo terá de abdicar ao assumir a cadeira de deputado federal, em fevereiro. Se alguém jogou pesado para fazer o comandante da Câmara Municipal de São Bernardo, este alguém se chama Marcelo Lima.

Roserval Pereira Sousa - Santo André

Responsabilidade

Que o senhor dos exércitos, nosso soberano Deus, ilumine sempre todos os funcionários, diretores e colaboradores do Diário, nesse Natal e em todos os dias de nossas vidas, sempre com a verdade e a responsabilidade jornalística.

Euclides Marchi - Santo André

Argentinos

Nossos parabéns, jogadores, comissão técnica e hermanos Argentinos. Parabéns vindos de nós, "setecidadenses" e também brasileiros, pelo vencimento e conquista da Copa (Esportes, dia 19). Claro que nós, brasileiros, gostaríamos de ter conquistado o tão esperado shexacampeonato, porém, não quiseram assim o destino e o mundo esportivo. O país Argentina está atravessando um momento econômico bastante difícil e isso reflete diretamente em sua população. E nós podemos ser solidários com os mesmos, neste momento de alegria, até porqueé também dessesentimento que é feito o povo brasileiro... De alegria.

Cecél Garcia - Santo André

''Revogaço''

Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente e cotada para voltar ao comando da Pasta no governo do descondenado, anunciou que deverá haver um "revogaço" nas medidas adotadas pelo atual governo na área ambiental. (Política, dia 20). Segundo ela e a desacreditada ONU (Organização das Nações Unidas), houve um retrocesso nessa área no governo Bolsonaro. Para quem não sabe ou acredita em histórias da carochinha, esse "revogaço" retiram das FAs (Forças Armadas) o poder de fiscalização da Amazônia e permitirá que ONGs internacionais voltem a explorar e roubar nossa biodiversidade sob os olhares complacentes de um governo comprovadamente integrista. Pois é, mais uma para a consciência de quem fez um "L".

Vanderlei A. Retondo - Santo André

Orçamento

O sr. Arthur Lira (PP-AL) leva uma segunda rasteira, agora do STF (Supremo Tribunal Federal). Esqueceu que quem tem padrinho (sr. Lula-PT) não morre pagão, digo não fica refém do Centrão (Política, ontem)!

Tania Tavares - Capital

Lula

Para Barack Obama, ele era "o cara". Diz-se "o mais honesto do País", mas foi, após vastos depoimentos comprobatórios, duplamente condenado a 22 anos em três instâncias. Todavia, devido a poderosos amigos, ficou preso por apenas 580 dias, num autêntico spa, com toda mordomia e visitas em profusão. Aliviado por uma vírgula processual, está livre, limpo e, pasme, mesmo com extensa folha corrida, foi eleito presidente da República. É fato inédito. Parece mentira, mas é verdade.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Boas-Festas

O Diário agradece e retribui os votos de feliz Natal e próspero ano novo recebidos de Anad (Associação Nacional de Atenção ao Diabetes); Conecte Comunicação; Mecânica Comunicação Estratégica: Rafael Rabinovic; Rodolfo Bonventti; e Tradework Informática.