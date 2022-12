Internacionalização dos negócios

Guilherme Amorim



Discussões sobre a importância de internacionalizar startups têm se tornado assunto frequente nos últimos anos. O interesse vem tanto dos empreendedores, que querem levar suas operações para fora do país, como dos investidores, que têm perguntado mais sobre a viabilidade de uma startup brasileira operar fora do cenário nacional.

Dessa forma, entender sobre o processo é fator crucial para o sucesso de uma captação de investimentos. Além da necessidade de ampliar portfólio e carteira de clientes,estar em um ambiente internacional, ao lado de concorrências globais, sinaliza aos investidores que os empreendedores têm interesse em tomar a dianteira em potenciais parcerias e ofertas combinadas com outros players do mercado, o que é visto de maneira muito saudável por VCs e CVCs.

É a chance clara de fazer benchmark, podendo encontrar a possibilidade de parcerias trianguladas em outros países, além, é claro, dos ganhos em dólar.

Porém, para internacionalizar é importante planejar. O primeiro passo é avaliar o cenário global e uma boa forma de fazer isso é acessar relatórios de tendências de consultorias como a Gartner, Forrester, Ovuum ou IDC para conferir quais dos insights mapeados por elas podem ter conexões com o negócio da startup em questão. O intuito é entender as necessidades do mercado internacional e quais dialogam com a solução proposta pela startup.

O segundo passo é encontrar quem são os stakeholders interessados neste produto ou serviço. Eles podem ser desde executivos de alto escalão (C-Level) a fundos de investimento, institutos de pesquisa, aceleradoras globais e até investidores anjo.

Definidos o que e quem, parte-se para a definição de uma estratégia de ação, conhecida pela expressão GoToMarket, que significa literalmente "avançar em direção ao mercado". Nesta etapa, há cinco pilares fundamentais: 1) ter foco na oferta (que é a resposta ao o que mapeado nas fases anteriores; 2) capacidade de adaptação a ecossistemas diferentes do nacional; 3) chance de destacar-se em um cenário competitivo global; 4) incluir inteligência de mercado; e, por fim, 5) ter um modelo de vendas e distribuição estabelecido junto a equipes locais de atendimento, que pode ser feito por meio de parceiros regionais.

Este processo exige tempo e recursos. Por isso a importância de se aproximar de investidores, que podem não apenas subsidiar o movimento de internacionalização financeiramente como também aportar conexões globais para que o movimento aconteça com sucesso.

Guilherme Amorim é head de Parcerias da Wayra Brasil.