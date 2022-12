Chehade é o artilheiro no campo e na política

Da Redação



21/12/2022 | 14:20



O secretário de Esporte e Gestão Esportiva de Santo André, Marcelo Chehade (PSDB), termina o ano rindo à toa e feliz com o resultado de suas atividades. Ele ainda celebra a conquista do município com o prêmio de Cidade Sul-Americana do Esporte, concedido pela Aces Europe, em 2022. E da cidade gaúcha de Gramado, próxima ganhadora do prêmio, e que citou Santo André como referência de trabalho na área. No futebol, também há bons motivos para comemorar. Meia-atacante, Chehade fechou 2022 como artilheiro do campeonato interno no Aramaçan, com 12 gols. A brincadeira do meio político agora é em que posição o tucano irá atuar em 2024, ano de eleição municipal. E quantos gols ''políticos'' irá fazer na temporada.

Bastidores

Mais um diploma

O deputado estadual reeleito Danilo Balas (PL), que destinou emendas no valor de R$ 360 mil para o Grande ABC (R$60 mil para Diadema e R$ 300 mil para São Caetano) e recebeu na região 2.673 do total de 94.552 votos, não escondeu a emoção de ser diplomado para mais um mandato na Assembleia Legislativa. Aliado do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), Balas acredita que poderá atuar ainda mais no Parlamento. "Ao lado do Tarcísio e Felício, vamos fazer mais pela população de São Paulo", disse. O Grande ABC está na lista do deputado.

Atrás de reforçar o caixa

A Prefeitura de São Caetano decidiu prorrogar até 31 de março de 2023 o PPD (Programa de Parcelamento de Débitos), medida que permite ao morador aproveitar condições diferenciadas e regularizar débitos em atraso com o município, como IPTU e ISS. A iniciativa do Paço para reforçar o caixa da administração terminaria neste mês, mas o governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) resolveu esticar o prazo, provavelmente porque os acordos fechados para a recuperação de recursos ficou aquém do esperado, segundo avaliação de pessoas ligadas à política da cidade. E isso porque a medida permite ao devedor obter desconto de até 100% dos juros e multas para os pagamentos à vista, ou então parcelar em até 60 vezes. Sem contar que qualquer débito, exceto multas de trânsito, com valor consolidado até 31 de dezembro de 2021, de no máximo R$ 100, será anistiado.