Ainda sem ser oficializado, Luciano Castán é flagrado com camisa do Guarani

21/12/2022 | 14:14



Ainda sem ter sido oficializado pelo Guarani como reforço para a temporada 2023, em especial para a disputa do Paulistão, o experiente zagueiro Luciano Castán foi visto em uma foto nas redes sociais com a camisa do time de Campinas.

O ex-zagueiro do Coritiba saiu em uma foto, tomando café, com o uniforme completo do alviverde, onde estava acompanhado do volante Yago, recém-contratado pelo Guarani, e do meia Andrigo, responsável pela publicação da imagem nas redes sociais. Ele atuou no time de Campinas no ano passado e atualmente é jogador do FC Anyang, da Coreia do Sul.

Castán tem 33 anos e foi revelado pelo União São João de Araras. No Brasil, ele também jogou por Santos, Paraná, Bragantino, São Bernardo, Portuguesa, Brest (França), Al-Khor (Catar) e CSA antes de desembarcar no Coritiba.

Na capital paranaense ele foi um dos destaques do time na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, quando a equipe paranaense conquistou o acesso. Na época, ele formou dupla de zaga com o experiente Henrique, que tem passagem pela seleção brasileira.

O Guarani está no Grupo B do Paulistão, ao lado de São Paulo, Mirassol e Água Santa. O time campineiro estreia diante do Santo André, no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista.