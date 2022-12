Luciele Di Camargo explica foto com chifres: Resolvi entrar na brincadeira

21/12/2022 | 14:10



Como você viu aqui no ESTRELANDO, Luciele Di Camargo se viu envolvida em boatos de que estaria sendo traída pelo marido Denílson e usou as redes sociais para debochar da situação. Após as publicações, a esposa do ex-jogador de futebol esclareceu o motivo de ter compartilhado um registro em que aparece com chifres.

Contatada pelo jornal Metrópoles, a famosa frisou que não é a pessoa que agrediu a amante do marido - que seria um comentarista da Band - após a descoberta de uma traição.

Era brincadeira. Resolvi entrar na brincadeira porque todos ficam me marcando nas suas notícias. Você sabe quem é, né? E, na verdade, é uma sacanagem alimentar isso porque pensam que é a gente.