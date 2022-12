Centro Livre de Música de São Bernardo abre inscrição para cursos gratuitos

Da Redação



O CLM (Centro Livre de Música) da Prefeitura de São Bernardo abriu, nesta segunda-feira (19), inscrições para cursos gratuitos diversos nos níveis iniciante, básico, intermediário e avançado. Os interessados têm até o próximo dia 19 de janeiro de 2023 para manifestar interesse em uma das aulas ofertadas por meio de formulário eletrônico ou pessoalmente.

Entre os cursos musicais ofertados, destaque para violão, viola caipira, violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo acústico, teclado, flauta doce, flauta transversal, clarinete, saxofone (soprano, alto, tenor e barítono), trompete, trombone, tuba, percussão, acordeon, musicalização infantil, canto coral (adulto, 45+, infantil e jovem) e teoria musical. As aulas são realizadas em grupo e de forma presencial, em módulos com duração de um ano cada.

Secretária de Cultura e Juventude de São Bernardo, Ligia Ramos observa que aulas terão início em março de 2023. “O CLM cumpre um papel importantíssimo na nossa cidade, ofertando cursos livres gratuitos aos munícipes de diferentes idades, desde crianças a partir dos 5 anos de idade até jovens, adultos e idosos”, diz.

Os interessados devem possuir o instrumento musical para a realização das aulas. As inscrições podem ser feitas pelo formulário eletrônico (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaV6DXLU5poS9Dwd2U-wUBywVZwhUY97FW6jjdc5Qvb_cAfw/viewform?usp=sf_link) ou diretamente no equipamento municipal, localizado no Teatro Martins Pena (Praça Marquês de Alegrette, 44, Vila Gonçalves), de segunda a sexta, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4123-7891.