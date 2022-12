Confiança do consumidor nos EUA sobe a 108,3 em dezembro, diz Conference Board

21/12/2022 | 13:54



O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos subiu de 101,4 em novembro para 108,3 em dezembro, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 21, pelo Conference Board. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam 101,2. "A confiança do consumidor se recuperou em dezembro, revertendo quedas consecutivas em outubro e novembro para atingir seu nível mais alto desde abril de 2022", disse nesta quarta Lynn Franco, diretor sênior de indicadores econômicos do Conference Board.