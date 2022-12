Eliezer rebate críticas sobre mudança de rosto: Meu transplante de face está marcado

21/12/2022 | 13:11



Foi substituído? Trocou de face? Se você acompanha Eliezer, sabe que o ex-brother já fez alguns procedimentos estéticos, como harmonização facial e rinoplastia. Porém, apesar de compartilhar as mudanças com os seguidores, ele é criticado.

Desta vez, depois de compartilhar algumas fotos do resultado de seu ensaio fotográfico com Viih Tube, Eli também recebeu diversos comentários sobre sua aparência, como: morreu e foi substituído, Eliezer já mudou de rosto várias vezes. Ele ainda foi comparado com alguns atores da Rede Globo.

Com tantos comentários sobre seu rosto. Eliezer decidiu esclarecer tudo, e não ficar irritado com as críticas. O ex-BBB até brincou e falou que vai fazer uma cirurgia de transplante de rosto.

Gente? É só um ensaio. Calma! Meu transplante de face ta marcado para o próximo mês.