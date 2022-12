Trio é preso em flagrante após perseguição policial no Centro de Santo André

Renan Soares e Pamela Cadamuro



21/12/2022 | 12:36



Três homens foram presos em flagrante após uma perseguição policial que terminou na rua Itambé, no Centro de Santo André, na manhã desta quarta-feira (21). Os suspeitos teriam furtado uma carga de cigarros minutos antes, mas bateram o carro em que estavam durante a fuga e acabaram detidos.

De acordo com as informações da PM (Polícia Militar), o trio estava em um carro modelo Gol quando furtou a carga de cigarros de um caminhão estacionado na rua Monte Casseros. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança e a polícia recebeu a denúncia do crime com as características dos suspeitos.

Com as informações, os militares do 10º BPM/M que estavam em motos iniciaram a perseguição até que, durante a fuga, os ladrões bateram o carro em que estavam em um caminhão parado no trânsito. Eles desceram do veículo, correram por uma passarela e entraram na parte leste do terminal de ônibus. No local, os homens tentaram se misturar entre as pessoas que esperavam os coletivos nas plataformas, mas foram identificados e presos na hora.

O grupo foi levado ao 6º DP de Santo André, onde deve prestar depoimento e ficar à disposição da Justiça.