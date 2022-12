Após boatos, Globo informa que Fernanda Montenegro ainda é contratada da emissora

21/12/2022 | 12:11



A Rede Globo desmentiu os boatos que Fernanda Montenegro teria decidido não renovar o contrato com a emissora. O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, havia publicado uma notícia que a atriz de 93 anos de idade não teria assinado novamente com a empresa e supostamente estava escalada para um papel em Terra Vermelha, próxima nova novela das nove da plim plim.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de imprensa da Globo enviou um pronunciamento sobre o ocorrido:

Dona Fernanda é nossa contratada. Não começamos a divulgar a novela ainda.