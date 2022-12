'Adão Negro': Dwayne Johnson se despede de anti-herói

21/12/2022 | 12:07



Dwayne Johnson usou o perfil que mantém no Twitter nesta terça-feira, 20, para dizer que não interpretará mais o anti-herói Adão Negro na reestruturação do universo cinematográfico da DC. The Rock disse que o personagem não estará na primeira fase do estúdio sob o comando de James Gunn e Peter Safran.

"Eu queria dar a vocês uma atualização tão esperada sobre o Adão Negro, sobre o futuro do personagem no novo Universo DC. James Gunn e eu nos falamos e Adão Negro não estará em seu primeiro capítulo de narrativa. No entanto, a DC e a Seven Bucks concordaram em continuar explorando as maneiras mais valiosas de usar o Adão Negro em futuros capítulos do multiverso da DC", disse o astro resumidamente.

Novo comando da DC

O cineasta James Gunn, conhecido por Guardiões da Galáxia, e o produtor Peter Safran, responsável por filmes como Invocação do Mal e Aquaman, assumirão o comando da DC Studios, divisão que supervisiona todos os filmes, séries e ficções animadas baseadas no universo DC Comics.

O cineasta e o produtor, que compartilharão o cargo de CEO, serão chefiados por David Zaslav, gerente que assumiu o controle das gigantes Warner Bros. e Discovery após a anunciada fusão. Entre as prioridades de Zaslav estava dar novo rumo à franquia de super-heróis.

A nomeação de Gunn e Safran ocorre dias após a saída de Walter Hamada, que comandava tudo relacionado à franquia DC desde 2018 e estava ligado ao estúdio há mais de 15 anos.