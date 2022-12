Ibovespa tem instabilidade após aprovação da PEC da Transição desidratada

21/12/2022 | 11:45



O apetite por risco no exterior estimula alta ao Ibovespa, que ainda ecoa a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição no fim da noite desta terça-feira, 20, em primeiro turno na Câmara, de forma desidratada. Nesta quarta, 21, o texto deve ser votado em segundo turno na Casa, para depois ser apreciado do Senado.

As bolsas europeias, as norte-americanas e as commodities avançam. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,56%, enquanto o petróleo sobe acima de 2%. As ações da Vale e da Petrobras avançam entre 1% e 0,5%, respectivamente.

Contudo, como ontem o índice Bovespa já subiu, vindo de alta no dia anterior, a valorização perto de 11h30 era módica, à medida que ainda fica no radar a espera por anúncio de novos nomes da equipe do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Além disso, sabe-se que os problemas fiscais do Brasil ainda preocupam.

Como afirma a economista-chefe da B.Side Investimentos, Helena Veronese, a aprovação da proposta em primeiro turno na Câmara estava um pouco precificada pelo mercado. "Sabemos que isso aconteceu por negociação política. O segundo ponto é que o texto apresentado originalmente não tem uma mensagem boa, de comprometimento fiscal menor. Devemos ter uma direção melhor do fiscal quando o novo governo começar", diz.

Na véspera, o principal indicador da B3 subiu 2,03%, aos 106.864,11, zerando a queda anual, indo para valorização de 1,95%, exatamente em reação à estimativa de desidratação da PEC, o que realmente foi confirmado na noite de terça quando foi votada.

A PEC foi aprovada por 331 votos, sendo 168 contra, e com o período de vigência das excepcionalidades reduzido de dois para um ano o período. O impacto fiscal continua sendo de R$ 145 bilhões, valor acrescido ao teto, somados a R$ 23 bilhões, destinados a investimentos e contabilizado extrateto.

"Foi mais um sinal de que o governo terá que abrir mão de parte das demandas nas negociações com o Congresso, algo que representa um importante contraponto aos excessos vindos do Executivo", descreve em nota o economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria.

Desta forma, afirma Silvio Campos Neto, o término de 2022 pode ocorrer sob um panorama de menor tensão em relação às últimas semanas, embora as diretrizes econômicas do novo governo sejam fonte permanente de preocupação.

Neste sentido, a volta do investidor estrangeiro pode ainda ficar moderada, ainda que tenha alguns sinais de entrada. Após a retirada de R$ 86,457 milhões na B3 na sessão de sexta-feira, ingressaram R$ 172,932 bilhões na segunda, elevando o acumulado em 2022 para um saldo positivo de R$ 92,381 bilhões.

A aprovação da PEC, reforça Dennis Esteves, especialista em renda variável da Blue3, traz um certo alento, mas "temos de ver, entender o quanto do novo Congresso estará junto com o governo eleito."

De todo modo, acrescenta que os drives nesta quarta para o Ibovespa são o avanço da PEC e das commodities. "O minério chegou a subir 4% no principal mercado da China, diante da informação de que a Evergrande incorporadora da China retomará projetos de empreendimento. A alta do petróleo ajuda as petroleiras."

Às 11h31, o Ibovespa subia 0,27%, aos 107.149,77 pontos, ante máxima diária os 107.991,07 pontos e mínima aos 106.065,73 pontos, com recuo de 0,75%.