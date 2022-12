Vem aí! Tomorrowland anuncia edição no Brasil; saiba mais

21/12/2022 | 11:11



Vem aí! Na manhã desta quarta-feira, dia 21, foi anunciado que o Tomorrowland realizará uma edição no Brasil. A organização do festival de música eletrônica fez uma publicação no Instagram para anunciar o Coming home: Tomorrowland Brasil acontecerá nos dias 12 a 14 de outubro de 2023 na cidade de Itu, em São Paulo.

As duas primeiras edições do evento no Brasil, em 2015 e 2016, tiveram como palco o Parque Maeda, que voltará a hospedar o festival. Segundo informações da Rolling Stone, o prefeito de Itu informou:

Além de sua grandiosidade como evento, a importância do Tomorrowland reflete em ações voltadas à cidade e à comunidade local. Temos orgulho em recepcionar este evento de visibilidade mundial em Itu, uma cidade historicamente turística.

Alok também comentou:

A contribuição que o festival deu à minha carreira é incomensurável e, mais que um marco, ele é uma necessidade cultural da nossa atualidade. Seja para mim como artista, como ao público como espectador.