Condenada a pagar indenização, Lívia Andrade troca farpas com Pétala Barreiros

21/12/2022 | 11:11



A polêmica sobre o processo de separação de Pétala Barreiros do empresário Marcos Araújo, atual namorado de Lívia Andrade, ganhou um novo capítulo. Segundo informações do colunista Matheus Baldi, o juiz determinou que a apresentadora deverá pagar 15 mil reais à ex-A Fazenda, seu pai e sua mãe, somando um total de 45 mil reais de indenização e ela poderá recorrer da decisão.

A coluna informa que a defesa de Pétala alegou no processo que Lívia compareceu ao local em que foi realizado o exame de DNA da criança com o intuito de humilhar a influenciadora. Para isso, a artista teria permanecido na saída do prédio do laboratório acompanhada de quatro seguranças com celulares em punho enquanto usava maquiagem profissional e roupas de grife. A apresentadora ainda teria debochado e humilhado Barreiros.

Na última terça-feira, dia 20, Andrade publicou um pronunciamento no Twitter sobre o caso:

Nunca foi meu interesse ser notícia usando pessoas, causas importantes ou processos. Infelizmente precisei me defender publicamente na época de falsas acusações. Fui envolvida numa história que não era minha e usada por pessoas sem escrúpulos e por isso também precisei acionar a justiça. Os processos estão correndo na justiça e nas mãos dos meus advogados onde devem estar. Sigo trabalhando como sempre. Primeiramente, relevante esclarecer que a decisão divulgada no dia de hoje não se trata de um pronunciamento em definitivo, mas, sim, passível de recurso, cujo preparo já está sendo providenciado pela assessoria jurídica da Sra. Livia Andrade.

Também a título de esclarecimentos, relevante deixar registrado que se trata de uma sentença de parcial procedência, na qual houve sucumbência recíproca das partes, vez que a totalidade dos pedidos formulados pela parte adversa não restou acatada. Embora a Sra. Livia Andrade respeite o entendimento externado em sentença, forçoso dizer que com ele não concorda, na medida em que apenas buscou exercer seu direito de resposta face aos inúmeros e reiterados ataques recebidos diariamente, motivados por inverdades publicadas em redes sociais pela família em cotejo. Todavia, a Sra. Livia se reserva ao direito de elucidar suas razões em Juízo, sobretudo por entender que se trata da via adequada para solução de imbróglios dessa natureza.