Infinix Free Fire Limited Edition: novo smartphone chega ao mercado

21/12/2022 | 10:55



A Infinix e Positivo Tecnologia lançaram, em parceria com Free Fire, o novo Infinix Free Fire Limited Edition. Trata-se de um smartphone de alto desempenho, com conteúdo inédito e personalizado que irá agradar em cheio a comunidade gamer do país.

O Infinix Free Fire tem uma série de customizações exclusivas para fãs, como personalização dos ícones e wallpapers seguindo os padrões do game, um voucher que, ao ser resgatado na landing page, dá ao jogador um ticket para o menu Diamante Royale, além de uma embalagem que pode ser desmontada e transformada em um mapa do jogo.

O smartphone oferece performance com base no chipset gamer MediaTek Helio G88 e sai de fábrica com 9GB de memória RAM estendida (via Memory Fusion). São 128 GB de capacidade de armazenamento, tela de 6,78” FHD+, taxa de atualização de 90 Hz e sensibilidade ao toque de 180 Hz, características que fazem dele um aparelho que possibilita experiência rica e fluida ao jogador.

Além disso, o Infinix Free Fire tem uma bateria de 5.000 mAh e carregador rápido de 18W para que o jogador tenha autonomia de até dois dias de uso normal e o conforto de jogar várias partidas sem a necessidade de recarregar o aparelho.

O Infinix Free Fire Limited Edition já está à venda inicialmente na cor Black e também terá opções em Secret Silver e Green com preços a partir de R$ 1.499. Além disso, os 5 mil primeiros compradores receberão um voucher adicional para resgatar skins de personagens com o logo da Infinix.

O novo aparelho, assim como os outros seis produtos da Infinix disponíveis em território nacional, tem garantia local e assistência técnica autorizada em todo o Brasil. Para mais informações sobre o smartphone Infinix Free Fire Limited Edition, acesse o site.