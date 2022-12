Santo André anuncia mais um reforço para o Paulistão

Pedro Lopes

Especial para o Diário



21/12/2022 | 10:42



O Santo André anunciou na tarde desta segunda-feira (20) a contratação de mais um reforço para a campanha no Campeonato Paulista de 2023. Seguindo um modelo de nomes com experiência nas principais divisões do futebol brasileiro, o volante Moisés Ribeiro vem para a disputa do estadual.

Moisés chega ao Ramalhão após ter disputado o Paulistão e a Série B pela Ponte Preta em 2022, realizando 15 partidas no total. Revelado pela Portuguesa, ele soma passagens por Chapecoense, Linense, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, Boa Esporte e Avispa Fukuoka, do Japão.

Após o anúncio, o volante declarou estar “muito feliz e motivado para agregar ao time, que tem tanta tradição. Vou dar o meu melhor para ajudar o clube a alcançar os seus objetivos, quero deixar minha marca na história do clube”.

Moisés já realizou avaliações clínicas e vinha treinando com o restante do elenco. O volante é o 14º reforço do Ramalhão para o estadual. Anteriormente, o elenco do técnico Vinicius Bergantin recebeu os goleiros Filipe e Lucas Frigeri; os laterais Igor Fernandes e Ricardo Luz; os zagueiros Matheus Mancini, Ednei e Rodolfo Filemon; os meias Gerson Magrão, Djavan e Nenê Bonilha; e os atacantes Paulo Sérgio, Julio Vitor, Pablo Diogo e Gabriel Taliari.