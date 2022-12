Charge - 21 de dezembro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



21/12/2022 | 10:23



As prefeituras de São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires anunciaram, no início da tarde desta terça-feira (20), a saída do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A decisão foi divulgada em uma nota conjunta poucas horas após a eleição deste ano para a presidência do grupo, que deu a vitória para os petistas Marcelo Oliveira, prefeito de Mauá, como presidente, e José de Filippi Júnior, prefeito de Diadema, como vice. Os prefeitos dos três municípios foram os que votaram contra a eleição de Oliveira. Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo e José Auricchio Júnior (PSDB), por exemplo, deixaram a reunião antes do término, logo após o resultado.